Pas vdekjes së saj, Dolly Parton theu rekorde në transmetimet televizive dhe u bë artistja më e dëgjuar në botë
Këngët e Dolly Parton janë rritur ndjeshëm që nga vdekja e saj të martën, dhe të mërkurën ajo u bë artistja më e transmetuar globalisht në platformat audio më të kërkuara.
Sipas Luminate, një kompani që gjurmon analizat e industrisë, transmetimet audio dhe video të katalogut të plotë të këngëtares amerikane në SHBA u rritën me 2,458 përqind në ditën e vdekjes së saj krahasuar me të hënën.
Numri u rrit nga 1.2 milion në 30.5 milion, dhe deri të mërkurën ishte rritur më tej në 46.3 milion.
Në nivel global, rritja ishte 1,549 përqind, nga 2.5 milionë transmetime të hënën në 41.8 milionë të martën. Të mërkurën, transmetimet e saj audio sipas kërkesës arritën në 79.7 milionë, duke e bërë atë artisten më të transmetuar në botë atë ditë.
Në SHBA, këngët që panë rritjen më të madhe ishin "Jolene", "9 to 5" dhe "Islands in the Stream", një duet me të ndjerin Kenny Rogers.
Ndër më të dëgjuarat ishin "I Will Always Love You", që më vonë u bë edhe më e famshme nga Whitney Houston, pastaj "Here You Come Again", "Coat of Many Colors", "Why'd You Come In Here Lookin' Like That?", "There Was Jesus" me Zach Williams, "My Tennessee Mountain Home" dhe "Tyrant", një bashkëpunim me Beyonce nga albumi i vitit 2024 "Cowboy Carter".
Rritja e interesit nuk u kufizua vetëm në shërbimet e transmetimit. Shitjet e librave që lidhen me Parton u rritën gjithashtu, me tre nga titujt e saj midis pesë librave më të shitur në Amazon që nga pasditja e së premtes.
Midis tyre janë kujtimet "Dolly Parton, Këngëtare: Jeta ime në Tekste" dhe një libër me figura bazuar në këngën e saj "Coat of Many Colors". /Telegrafi/