Pas polemikave për kastin, zbulohet se rolet e Zendayas dhe Elliot Page në “The Odyssey” janë më të shkurtra nga sa pritej
Filmi i ri epik i Christopher Nolan, “The Odyssey”, u përball me reagime të shumta pas publikimit të kastit në fillim të këtij viti, por tashmë, pas daljes në kinema, është zbuluar se disa prej emrave më të diskutuar kanë role shumë më të vogla në film.
Përzgjedhja e aktorëve si Zendaya, Lupita Nyong’o, Travis Scott dhe Elliot Page shkaktoi debate të shumta në rrjetet sociale, me disa kritikë që e akuzuan filmin për zgjedhje të “zgjuara” politike.
Megjithatë, sipas të dhënave për kohën në ekran, pjesëmarrja e disa prej këtyre aktorëve është minimale, shkruan DailyMail.
Zendaya shfaqet për rreth dy minuta në filmin me kohëzgjatje 172 minuta, ndërsa Elliot Page ka rreth pesë minuta paraqitje.
Edhe Lupita Nyong’o raportohet se shfaqet për afërsisht tre minuta, ndërsa Travis Scott ka një kohë të ngjashme ose edhe më të shkurtër në ekran.
Roli kryesor i filmit përqendrohet te Matt Damon, i cili është personazhi me pjesëmarrjen më të madhe, ndërsa pas tij renditen Tom Holland dhe Anne Hathaway.
Pas publikimit të filmit, disa shikues ironizuan reagimet e mëparshme ndaj kastit, duke argumentuar se polemikat ishin të ekzagjeruara duke pasur parasysh kohën e kufizuar të disa aktorëve në ekran.
“The Odyssey” është një adaptim i veprës së lashtë të Homerit dhe një nga projektet më të mëdha kinematografike të Christopher Nolan. /Telegrafi/