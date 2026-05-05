Pas operacionit dramatik, identifikohet viktima - është një shef hoteli që ishte ngrënë nga një krokodil në Afrikën e Jugut
Një shef i një hoteli, që është ngrënë nga një krokodil në Afrikën e Jugut, është identifikuar dhe fotografuar pasi kafsha, me mbetjet e tij brenda saj, u transportua në mënyrë dramatike me helikopter nga një ishull lumi nga një ekip zhytjeje policor.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, eshtrat e Gabriel Batista, 59 vjeç, u gjetën brenda mishngrënësit gjysmë ton pasi barku i tij u hap pasi ishte ulur në tokë në Parkun Kombëtar Kruger.
Nekropsia në terren e kryer nga Kapiteni i Policisë së Afrikës së Jugut, Joey Potgieter, çoi në zbulimin makabër të dy krahëve të prerë, me duar ende të bashkangjitura, gjysmës së kafazit të brinjëve dhe mishit të gjoksit.
Dhe ADN-ja e marrë nga trupi konfirmoi se mbetjet ishin ato të Batistas, i cili ishte rrëmbyer tragjikisht nga ujërat e tërbuara të përmbytjeve.
Asnjë nga këpucët nuk i përkiste viktimës, duke çuar në frikë se krokodili kishte vrarë ose ngrënë shumë viktima të mbytura në lumë gjatë viteve të fundit.
Operacioni dramatik në Afrikën e Jugut: Oficeri ulet me helikopter në lumin me krokodilë 'për të nxjerrë biznesmenin e ngrënë nga njëra prej kafshëve'
Krokodilët nuk mund ta tretin plastikën sipas ekspertëve të jetës së egër, prandaj edhe u zbuluan këpucë duke përfshirë sandale, atlete Nike dhe taka të larta.Një hetim i plotë është duke u zhvilluar tani për të provuar lidhjen e këpucëve me vendasit ose fshatarët e zhdukur që përdorin urën shpesh të përmbytur ose në këmbë ose me makinë dhe ishin rrëmbyer nga uji. /Telegrafi/