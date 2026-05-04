Operacioni dramatik në Afrikën e Jugut: Oficeri ulet me helikopter në lumin me krokodilë ‘për të nxjerrë biznesmenin e ngrënë nga njëra prej kafshëve’
Një oficer policie thuhet se u ul me helikopter në një lumë të mbushur me krokodilë “për të nxjerrë një biznesmen të vdekur që ishte ngrënë nga njëra prej kafshëve”.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, misioni dramatik u zhvillua mbi lumin Komati në verilindje të Afrikës së Jugut, pasi autoritetet nisën një kërkim të dëshpëruar për burrin e zhdukur.
Mjeti i tij ishte bllokuar ndërsa përpiqej të kalonte një urë të përmbytur me ujë të ulët javën e kaluar.
Në kohën kur oficerët mbërritën në vendngjarje, makina ishte bosh, duke i bërë hetuesit të besonin se rrymat e fuqishme e kishin tërhequr larg biznesmenin.
Dhe zhytës policie, helikopterë dhe dronë u vendosën në kërkim përpara se oficerët të dallonin një ishull të vogël ku disa krokodilë “ishin shtrirë në diell”.
Kapiteni Johant 'Pottie' Potgieter, komandant i një njësie zhytjeje policore, tha se vitet e përvojës i çuan ata të dyshonin se një nga zvarranikët e kishte ngrënë biznesmenin.
"Përveçse kishte një bark shumë të mbushur, ai nuk lëvizi dhe as nuk u përpoq të rrëshqiste në lumë pavarësisht zhurmës së dronëve dhe helikopterit", tha ai për News24.
Krokodili u vra përpara se Potgieter të ndërmerrte atë që policia më vonë e përshkroi si një "operacion shumë të rrezikshëm dhe kompleks" për të nxjerrë bishën nga lumi.
Ndërkohë në skena të habitshme, oficeri u ul nga një helikopter me litar përpara se të siguronte zvarranikun në mënyrë që të dy të mund të nxirreshin me helikopter nga uji.
Krokodili gjigant, me gjatësi 4.5 metra dhe peshë rreth 500 kg, u transportua më pas në Parkun Kombëtar Kruger aty pranë, ku u zbuluan mbetje njerëzore brenda zorrëve të tij.
Dhe testimi i ADN-së po kryhet tani për të përcaktuar nëse mbetjet i përkasin biznesmenit të zhdukur.
Potgieter zbuloi gjithashtu se hetuesit gjetën gjashtë lloje të ndryshme këpucësh brenda krokodilit.
Ai tha se zbulimi mund të sugjerojë që zvarraniku kishte sulmuar viktima të tjera, megjithëse paralajmëroi se kjo nuk ishte provë përfundimtare.
"Një krokodil do të hajë ose gëlltisë çdo gjë", ka thënë ai. /Telegrafi/