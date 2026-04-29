Aktivistët ngrenë alarmin - pamje që thuhet se tregojnë qentë që mblidhen për 'vrasje masive' në Marok, përpara Kupës së Botës në futboll
Disa pamje që janë publikuar nga media të huaja thuhet se tregojnë qentë që mblidheshin dhe hidheshin në furgonë për vrasje të dyshuara masive në Marok.
Që kur vendi i Afrikës së Veriut u ratifikua si organizator për Kupën e Botës 2030 - në dhjetor 2024 - aktivistët thonë se masakrat janë rritur ndjeshëm, me rreth 500,000 qen që besohet se vriten çdo vit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Zemërimi u intensifikua pas shfaqjes së pamjeve tronditëse të verifikuara të filmuara në Marrakesh në mars të vitit 2026 gjatë një operacioni 'pastrimi' përpara një vizite inspektimi të FIFA-s.
Pamjet tregojnë punëtorët e bashkisë duke përdorur pajisje të ngjashme me kapëse për të mbërthyer kafshët e tmerruara në tokë përpara se t'i tërhiqnin dhe t'i hidhnin në kamionë ndërsa ato ulërinin nga agonia.
Pamjet e tjera panë punëtorë me shkopinj kapës që i mbështillnin ato rreth qafës, përpara se t'i futnin në furgonë dhe të largoheshin me makinë.
Pretendohet se deri në tre milionë qen rruge dhe në pronësi mund të qëllohen, helmohen ose kapen dhe vriten në Marok përpara turneut të vitit 2030, të cilin vendi po e bashkëorganizon me Spanjën dhe Portugalinë.
Aktivistët thonë se skenat në videon e tmerrshme zbulojnë një të vërtetë të zymtë pas përgatitjeve për Kupën e Botës dhe pretendojnë se dhuna përshkallëzohet sa herë që rritet kontrolli ndërkombëtar.
Koalicioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Mirëqenies së Kafshëve (IAWPC), që përfaqëson më shumë se 80 organizata, pretendon se garancitë se qentë po trajtohen në mënyrë humane janë një 'mashtrim', duke treguar në vend të kësaj pamje nga objektet që i përshkruan si 'stacione vrasjeje'.
Megjithatë, autoritetet marokene këmbëngulin që qentë endacakë të mblidhen, sterilizohen dhe vaksinohen para se të lirohen.
Aktivistët pretendojnë se Maroku po shkel standardet e njohura për mirëqenien e kafshëve.
Tërbimi po rritet tani në prag të tubimit më të fuqishëm të futbollit, ndërsa aktivistët akuzojnë FIFA-n për 'dështimin e turpshëm për të vepruar' - duke paralajmëruar se skandali po e njollos dhe turpëron lojën e futbollit. /Telegrafi/