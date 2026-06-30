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Pasi u bë e ditur se artisti i njohur skocez Lewis Capaldi do të jetë pjesë e edicionit të sivjetmë të Sunny Hill Festival, organizatorët kanë zbuluar edhe një emër të ri.

Listës së artistëve me famë botërore që do të performojnë në Kosovë i është bashkuar edhe këngëtari italian Blanco.

Blanco është një nga artistët më të suksesshëm të muzikës italiane, i njohur për stilin e tij unik si dhe për zërin e tij karakteristik.


Në vitin 2022, ai përfaqësoi Italinë në Eurovision Song Contest së bashku me Mahmood, me këngën "Brividi", e cila u vlerësua shumë nga adhuruesit e festivalit.

Përveç hitit "Brividi", repertori i tij muzikor përfshin edhe këngë shumë të njohura si "Ricordi", "Mi fai impazzire", "Piangere a 90" dhe shumë të tjera, derisa transmetimet e tij në Spotify kapin shifra prej qindra milionave.

Sunny Hill Festival do të nisë më 31 korrik dhe do të vazhdojë edhe më 1 dhe 2 gusht, duke sjellë tri net të paharrueshme me performanca të artistëve global si dhe vendor.

Organizatorët pritet të zbulojnë edhe emra të tjerë që do t'i bashkohen edicionit të këtij viti.


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