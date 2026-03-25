"Pas Gjestit edhe Gimbo nën arrest?", Selin nuk reagon pas lajmit që u shfaq në ekran në Big Brother
Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 ka nisur sfida e mosreagimeve për banorët, e cila do të zgjasë deri të shtunën.
Ata nuk duhet të reagojnë në gjërat që shohin qoftë brenda shtëpisë, në ekran apo edhe dëgjojnë.
Në ekran ndërkaq u shfaq një lajm për DJ Gimbon, por që nuk u bë asnjë reagim nga konkurrentët.
"Pas Gjestit edhe Gimbo nën arrest? Ja çfarë ndodhi me kthimin e DJ në Kosovë", ka qenë lajmi që u shfaq në ekran në dhomë të ndenjes.
Ndonëse Selin Bollati ndodhej jashtë, ajo u thirr nga Juela Nikolli, për të parë këtë.
Banorja mbase do të jetë nën ethe deri të zbulohet e vërteta në lidhje me këtë.
Sidoqoftë, nuk u bë asnjë reagim nga ajo e as nga banorët e tjerë të shtëpisë. /Telegrafi/
