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Pas Degës së LDK-së në Pejë, edhe Dega në Lipjan ka kërkuar dorëheqjen e kryetarit të partisë, Lumir Abdixhiku, duke e cilësuar këtë si "standard të përgjegjësisë politike" pas rezultatit në zgjedhjet e fundit.

Në një njoftim të miratuar nga Kryesia e Degës së LDK-së në Lipjan, së bashku me kryetarët e nëndegëve, fillimisht është shprehur falënderim për strukturat e partisë, aktivistët dhe qytetarët për angazhimin gjatë procesit zgjedhor.

Sipas njoftimit, megjithëse LDK-ja në Lipjan ka shënuar rritje të lehtë të rezultatit, nga 6,338 vota ose 19.40 për qind në zgjedhjet e dhjetorit 2025 në 6,455 vota ose 23.60 për qind në zgjedhjet e qershorit 2026, dega vlerëson se rezultati "mbetet larg pritjeve dhe angazhimit të madh të strukturave të degës".

LDK në Pejë kërkon dorëheqjen e Abdixhikut

Në reagim thuhet se përgjegjësia për rezultatin nuk mund t'u faturohet vetëm strukturave lokale.

"Kryesia e Degës vlerëson se rezultati i zgjedhjeve të përgjithshme në nivel vendi nuk mund t'u atribuohet vetëm strukturave lokale. Ai paraqet edhe një reflektim të gjendjes, organizimit, funksionimit dhe kapacitetit politik të partisë në nivel qendror; prandaj, përgjegjësia për rezultatin duhet të shihet në mënyrë të balancuar në të gjitha nivelet e organizimit partiak", thuhet në njoftim.

Dega e Lipjanit thekson se rezultati zgjedhor duhet të shërbejë si nxitje për reflektim dhe reformim të partisë.

"Rezultati i zgjedhjeve duhet të shërbejë si thirrje për reflektim, përgjegjësi të përbashkët dhe nisjen e procesit të reformimit dhe riorganizimit të partisë në të gjitha nivelet", thuhet më tej.

Pas analizës së rezultatit dhe diskutimeve brenda strukturave të degës, LDK në Lipjan kërkon largimin e Abdixhikut nga drejtimi i partisë.

"Në këtë frymë... Kryesia e Degës kërkon dorëheqjen e Kryetarit të LDK-së, si standard të përgjegjësisë politike dhe si akt reflektimi ndaj mesazhit që qytetarët kanë përcjellë përmes votës së tyre", thuhet në njoftim.

Në fund, Dega e LDK-së në Lipjan thekson se mbetet një degë e konsoliduar, e cila ka fituar katër palë zgjedhje lokale radhazi, ndërsa vlerëson se "vetëm përmes debatit të hapur, llogaridhënies dhe reformimit të brendshëm, LDK-ja mund të rikthejë besimin dhe ambicien për të qenë forcë udhëheqëse në vend"./Telegrafi/

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