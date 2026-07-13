Pas afrimitetit të shumëpërfolur, Xhensila dhe Ledri i japin “unfollow” njëri-tjetrit
Një veprim i papritur në rrjetet sociale ka rikthyer vëmendjen te raporti mes dy prej emrave më të komentuar të estradës, Xhensila Myrtezajt dhe Ledri Vulës.
Dy artistët kanë ndërmarrë të njëjtin hap në Instagram, duke hequr njëri-tjetrin nga lista e ndjekjeve.
Ky detaj ka mjaftuar që të nisin aludimet për një distancim të mundshëm mes tyre.
Prive By Liberta Spahiu ka bërë me dije se raporti mes dyshes nuk ka qenë më i njëjti prej kohësh dhe se një ftohje mund të ketë nisur më herët.
Ajo që ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin është momenti kur ndodhi ky ndryshim në rrjetet sociale.
“Unfollow”-i erdhi vetëm një ditë pas ditëlindjes së 40-të të Ledrit, në një kohë kur shumë ndjekës prisnin një urim publik nga Xhensila. Në vend të kësaj, pasoi veprimi që ka nxitur diskutime.
Ledri dhe Xhensila kanë qenë prej rreth një viti në qendër të vëmendjes për shkak të afrimitetit të tyre.
Edhe pse në rrjete sociale janë shfaqur disa herë momente ku janë parë bashkë, të dy artistët nuk e kanë konfirmuar asnjëherë publikisht natyrën e marrëdhënies mes tyre. /Telegrafi/
Xhensila/Instagram
Ledri/Instagram