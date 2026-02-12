Partnerët do t'i ofrojnë 35 miliardë dollarë të tjerë si ndihmë ushtarake për Ukrainën
Partnerët e Ukrainës në Grupin e Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës janë zotuar të ofrojnë 35 miliardë dollarë (29.5 miliardë euro) ndihmë të re ushtarake për Ukrainën.
Sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar, John Healey, e deklaroi këtë në një konferencë për shtyp pas takimit të Grupit të Kontaktit në Bruksel, raporton Ukrinform, përcjell Telegrafi.
Healey tha se agresioni po intensifikohej, duke shtuar se sulmet ruse me raketa dhe dronë në qytetet ukrainase po vazhdonin dhe Rusia po synonte civilët ukrainas, jo vetëm vijën e frontit.
Ai theksoi se misioni i Grupit të Kontaktit mbetet mbështetja e Ukrainës në luftën tani dhe ndihma për të siguruar paqen nesër.
Healey tha se partnerët po fillonin atë që ai e përshkroi si një vit vendimtar për Ukrainën me angazhime të mëdha, duke shtuar se Grupi i Kontaktit kishte premtuar një total prej 35 miliardë dollarësh në ndihmë të re ushtarake.
Ai theksoi se partnerët do të rrisnin ndihmën ushtarake për Ukrainën dhe do të shtonin presionin mbi Rusinë.
Ai përfundoi duke thënë se ata donin ta bënin vitin 2026 “vitin kur lufta mbaroi dhe paqja u sigurua”.
Siç raportoi Ukrinform, John Healey deklaroi se rezistenca e Ukrainës duhet të përforcohet nga vendosmëria e partnerëve të saj dhe angazhimet e reja thelbësore ndaj Ukrainës për vitin 2026. /Telegrafi/