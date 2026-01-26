Parashikuesit e motit paralajmërojnë për një stuhi tjetër dimërore në SHBA
Shërbimi Kombëtar i Motit në SHBA ka paralajmëruar për mundësinë e një stuhie tjetër dimërore, që do të godasë gjysmën lindore të SHBA-së këtë fundjavë që vjen.
"Potenciali që një stuhi tjetër dimërore të ndikojë në Shtetet e Bashkuara lindore këtë fundjavë që vjen", shkroi NWS në X, transmeton Telegrafi.
Ndërsa parashikuesit e motit vunë në dukje se është shumë herët për të ditur detajet e stuhisë, temperaturat shumë të ftohta do të mbulojnë gjysmën lindore të SHBA-së deri në javën e ardhshme.
Ndërsa kjo po ndodh, një shqetësim në lartësi të madhe do të lëvizë nga Kanadaja të enjten dhe do të thellohet në të gjithë SHBA-në të dielën, duke çuar në një sistem të fortë sipërfaqësor me presion të ulët.
Meteorologu i WSVN, Dylan Federico, shkroi gjithashtu në X, "I ftohti që vjen këtë fundjavë është i vërtetë! EURO është një nga modelet më të ftohta që kam parë ndonjëherë, me erëra të ftohta nën zero deri në Bregun e Gjirit të shtunën në mëngjes". /Telegrafi/
The cold coming this weekend is the real deal!
The EURO is one of the coldest model runs I’ve ever seen, with below-zero wind chills down to the Gulf Coast on Saturday morning! 🥶 pic.twitter.com/xTmOlZbjmT
— Dylan Federico (@DylanFedericoWX) January 26, 2026