Paranoja e shefit të ushtrisë serbe, Mojsilloviqi i bindur se çdo koordinim rajonal është kundër Serbisë dhe serbëve
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Serbisë, Milan Mojsilloviq, ka deklaruar se bashkëpunimi ushtarak ndërmjet Kosova, Shqipëria dhe Kroacia përbën një kërcënim për Serbinë, duke pretenduar se kjo aleancë është e drejtuar kundër serbëve në rajon.
Në një intervistë për një medium serb, ai ka thënë se “aleanca ushtarake Zagreb–Tiranë–Prishtinë” është faktor presioni dhe sfidë serioze sigurie për vendin e tij, duke shtuar se ushtria serbe është e aftë t’i kundërvihet një bashkëpunimi të tillë.
“Aleanca ushtarake Zagreb–Tiranë–Prishtinë, jemi të bindur, është e drejtuar kundër Serbisë dhe serbëve në rajon. Është një faktor presioni mbi vendin tonë dhe një sfidë serioze sigurie, por edhe një përpjekje për të krijuar të ashtuquajturat Forca të Sigurisë së Kosovës si një ushtri të vërtetë”, ka deklaruar Mojsilloviq.
Ai ka pretenduar gjithashtu se kjo aleancë bie ndesh me Rezoluta 1244 të Këshilli i Sigurimit i OKB-së, Marrëveshja e Dejtonit, si dhe marrëveshje të tjera rajonale të sigurisë.
Më tej, Mojsilloviq ka kritikuar institucionet në Prishtinë, duke i cilësuar veprimet e tyre si të njëanshme dhe në kundërshtim me ndërtimin e një rajoni të qëndrueshëm.
Megjithatë, pretendime të tilla janë hedhur poshtë më herët nga autoritetet në Kosovë, Shqipëri dhe Kroaci, të cilat kanë theksuar se bashkëpunimi i tyre në fushën e sigurisë ka karakter mbrojtës dhe është në funksion të stabilitetit rajonal, transmeton KP.