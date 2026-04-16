Paralajmëron Zelensky: Lufta në Ukrainë është kërcënim global
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha se sulmet vdekjeprurëse ruse në vendin e tij janë "të pamundura për t'u pranuar" pas sulmeve të mëngjesit të sotëm.
Duke u shfaqur në Holandë për të marrë Çmimin Ndërkombëtar “Four Freedoms”, Zelensky tha se kur filloi pushtimi i Rusisë, ishte "një moment i paprecedentë në histori".
"Sot, kjo nuk është aspak e paprecedentë", deklaroi ai.
"Putini e di saktësisht se çfarë po bën. Pikërisht. Dhe kujt i ngjan", shtoi Zelensky.
Zelensky vazhdoi: “Dhe ai me të drejtë krahasohet me nazistët, ai ka të njëjtat ambicie ekspansioniste, ai dëshiron të vendosë fatin e kombeve. Rusia i ka çuar idetë e saj të luftës deri në Siri dhe Afrikë.
"Ky është një kërcënim vërtet global", sipas liderit të Ukrainës.
Duke falënderuar Holandën dhe aleatët për mbështetjen e Ukrainës, ai tha: "Jam i bindur se për shkak të kësaj, ne jetojmë në një botë që nuk është e ndarë nga grabitqarët”.
"Po, luftërat vazhdojnë, njerëzit për fat të keq vazhdojnë të vdesin. Por ende ekziston një shumicë e qartë kombesh që e pranojnë se lufta nuk është normale. Fakti që njerëzit kujdesen, që vendet kujdesen, që ju kujdeseni, na jep një shans të vërtetë që bota të mos jetë më viktimë e luftës", tha ndër tjera Zelensky.
“Liria është një kusht për të cilin njerëzit luftojnë, për veten dhe fëmijët e tyre”, përfundoi ai. /Telegrafi/