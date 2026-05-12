Paralajmërohen erëra të forta, Fushtica: Nuk ka vend për panik
Paralajmërimet për erëra të forta në dy ditët e ardhshme kanë vënë në lëvizje institucionet në kryeqytet, ndërsa autoritetet lokale thonë se situata është nën kontroll dhe nuk ka vend për panik, pavarësisht disa intervenimeve të izoluara gjatë ditës.
Ndërmarrja Publike Lokale “Gjelbër” në Prishtinë, paralajmëroi qytetarët që të kenë kujdes të shtuar rreth lëvizjeve në hapësira publike dhe parqe, për shkak të erërave të forta.
Në lidhje me situatën, Telegrafi ka kontaktuar me Drejtorinë për Siguri dhe Emergjenca në kryeqytet, Lulzim Fushtica, i cili bëri të ditur se situata aktualisht është e qetë dhe sipas tij, në bashkëpunim me Institutin Hidrometeorologjik të Kosovë, nuk ka vend për panik.
“Ne i kemi pa disa postime që janë bërë edhe nga portale të ndryshme, po edhe nga ndërmarrje publike “Gjelbër”, ne në koordinim me Institutin Hidrometeorologjik sot në mëngjes jemi konsultu edhe një herë edhe pak më herët edhe kam biseduar, i cili është institucioni i vetëm zyrtar i cili jep paralajmërime dhe prognoza sa i përket motit në Republikën e Kosovës, na kanë siguru që nuk ka vend për panik, pavarësisht nga kjo, ne nga mbrëmë kemi angazhuar të gjitha ekipet dhe janë në gjendje gatishmërie të gjitha ekipet emergjente, zjarrfikësit dhe policisë, janë në gjendje gatishmërie dhe kompania për intervenime emergjente”.
Fushtica tha se gjatë ditës ka pasur disa intervenime, por se nuk është raportuar ndonjë rrezik serioz.
“I kemi pas disa raste që kemi intervenu sot gjatë ditës, domethënë disa llamarina në disa pjesë qytetit kanë ra, por nuk ka vend për panik, nuk ka vend për rrezik. Mirëpo, pavarësisht asaj, Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca është në gjendje gatishmërie dhe i përgjigjet çdo shqetësimi dhe çdo kërkese nga qytetarët”.
Ai bëri të ditur se qytetarët mund të kontaktojnë shërbimet përkatëse në numrat emergjentë, të cilët janë aktivë 24 orë.
“Qytetarët në kryeqytet mund të kontaktojnë edhe në numrat emergjent: 080012233 apo 12244 dhe operatorët janë 24/7 të pranojnë çdo kërkesë, çdo ankesë apo çdo shqetësim që qytetarët mund ta kenë lidhur me paralajmërimin për erëra të forta në kryeqytet apo edhe për ndonjë rrezik tjetër që mund t'i cenojë qytetarët e kryeqyteti”. /Telegrafi/