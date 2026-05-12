NPL “Gjelbër” apelon për kujdes të shtuar për shkak të erërave të forta
NPL “Gjelbër” në Prishtinë u ka bërë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes nëpër parqe dhe hapësira të gjelbëruara, si dhe gjatë parkimit të automjeteve pranë pemëve, për shkak të erërave të forta dhe kushteve atmosferike të paqëndrueshme.
Në njoftimin e publikuar në Facebook, kompania ka bërë të ditur se ekipet e saj janë në terren dhe po e monitorojnë situatën në mënyrë të vazhdueshme, me qëllim të ruajtjes së sigurisë publike dhe intervenimit në rast nevoje.
NPL “Gjelbër” ka falënderuar qytetarët për mirëkuptim dhe bashkëpunim gjatë kësaj periudhe. /Telegrafi/