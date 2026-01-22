Paralajmërimi që Paris Saint-Germain i ka dhënë Dembeles
Ousmane Dembele po kalon një nga momentet më delikate që nga transferimi i tij te Paris Saint-Germain.
Klubi ka nisur kontaktet për rinovimin e kontratës, por ka qenë i qartë: nuk do të pranojë kërkesa financiare jashtë parametrave të tregut.
PSG synon ta bëjë francezin lojtarin kryesor të projektit, por pa cenuar ekuilibrin ekonomik.
Bisedimet janë ende në fazë fillestare dhe të dyja palët shfaqin gatishmëri për marrëveshje.
Megjithatë, aspekti financiar pritet të jetë pengesa kryesore.
Drejtuesit parisienë nuk duan të përsërisin gabimet e së kaluarës dhe kanë vendosur një vijë të kuqe të qartë sa i përket pagave dhe bonuseve.
Modeli që PSG dëshiron të zbatojë bazohet në paga fikse të kontrolluara dhe shpërblime të lidhura me performancën sportive.
Ky qëndrim nuk përputhet plotësisht me pritshmëritë e rrethit të Dembeles, i cili thuhet se ka kërkuar një rritje të ndjeshme pas suksesit të madh individual dhe sezonal.
Klubi, megjithatë, mbetet i vendosur se askush nuk është mbi projektin.
Presidenti Nasser Al-Khelaifi ka qenë i prerë në deklaratat e tij, duke theksuar se ekziston një kufi që nuk do të thyhet.
Ai ka vlerësuar lart kontributin e Dembeles, duke e quajtur një figurë të rëndësishme për klubin, por ka nënvizuar se prioritet mbetet kolektivi dhe stabiliteti financiar.
Që nga ardhja në vitin 2023, Dembele ka përjetuar një rikthim të jashtëzakonshëm, veçanërisht sezonin e fundit ku regjistroi shifra mbresëlënëse me gola dhe asistime.
Ai ka gjetur vazhdimësi në Ligue 1 dhe ka lënë pas problemet fizike.
PSG shpreson ta mbyllë rinovimin pa ndryshuar strukturën e pagave, ndërsa lojtari duhet të vendosë nëse do ta pranojë këtë qasje apo do të shtyjë më tej negociatat. /Telegrafi/