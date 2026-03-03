Paqe në përballjen e parë gjysmëfinale mes Comos dhe Interit
Ka përfunduar me rezultatin 0-0 ndeshja e parë gjysmëfinale e Kupës së Italisë, në një duel të luftuar dhe me disa raste të mira shënimi, por pa konkretizim.
Pjesa e parë u mbyll pa gola, me të dyja skuadrat që u treguan të kujdesshme në mbrojtje, duke mos rrezikuar shumë.
Në fillim të pjesës së dytë, Como iu afrua golit në minutën e 49-të, kur Alex Valle mori një pasim perfekt brenda zonës, por goditja e tij përfundoi shumë pranë shtyllës së djathtë.
Në pjesën e dytë pati shumë ndryshime nga të dy trajnerët, por nuk sollën rezultat.
Me rezultatin 0-0, gjithçka mbetet e hapur për sfidën kthyese që do të zhvillohet pas tri javësh. Asnjëra skuadër nuk arriti të krijojë epërsi, duke lënë çështjen e finalistit të vendoset në përballjen e dytë. /Telegrafi/