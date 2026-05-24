Pesë pika kyçe nga marrëveshja e mundshme SHBA-Iran
Një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës me Iranin duket se është në fazat e fundit.
Gjatë orës së kaluar, detaje të reja kanë dalë nga portali amerikan Axios, i cili raporton se kuadri përfshin rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Kjo do të ishte në këmbim të heqjes së bllokadës ndaj porteve iraniane.
Presidenti amerikan, Donald Trump, mbrëmë tha se një marrëveshje vetëm duhet të finalizohet.
Por ja ku qëndron problemi: një zëdhënës i ministrisë së jashtme iraniane tha se ka ende çështje që duhen diskutuar përmes ndërmjetësve.
Siç e përshkruan Axios, këto janë pesë pikat kyçe nga marrëveshja e mundshme SHBA-Iran:
Zgjatje e armëpushimit për 60 ditë;
Ngushtica e Hormuzit rihapet pa pagesë;
Irani pranon të pastrojë minat që ka vendosur në ngushticë;
SHBA-të heqin bllokadën ndaj porteve të Iranit;
Angazhime nga Irani për të mos synuar kurrë armë bërthamore. /Telegrafi/