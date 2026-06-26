Pamjet nga ajri zbulojnë shkatërrimin pas tërmeteve në Venezuelë
Pamjet e marra nga ajri tregojnë nivelin e shkatërrimit nga 2 tërmetet 7,2 dhe 7,5 të shkallës rihter që goditën Venezuelën.
Numri i personave të vrarë në tërmetin e dyfishtë në Venezuelë është rritur në 589, ka njoftuar presidentja në në detyrë i vendit.
Shifra është një rritje e konsiderueshme në krahasim me 235 vdekjet e konfirmuara dje.
WATCH: Helicopter footage shows extent of damage in La Guaira, Venezuela following twin earthquakespic.twitter.com/ZP6yQE9j7a
— BNO News Live (@BNODesk) June 25, 2026
Delcy Rodriguez tha se 2,980 persona të tjerë ishin plagosur në tërmetet, të cilat goditën vendin gjatë natës së të mërkurës.
"Ne do të shpëtojmë njerëzit që janë të bllokuar," tha ajo.
"Ne po punojmë pa u lodhur për këtë detyrë”, shtoi Rodriguez. /Telegrafi/
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