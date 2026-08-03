Pamjet e reja zbulojnë Audi S6, debutimi zyrtar është pranë
Audi duket se është pranë prezantimit të gjeneratës së re të S6, pasi prototipet e modelit janë fotografuar në pistën e Nürburgring pothuajse pa kamuflim, duke lënë të kuptohet se zbulimi zyrtar është shumë afër.
Pamjet tregojnë versionet sedan dhe Avant, ndërsa vetëm varianti karavan mban një kamuflim minimal për të fshehur logon S6.
Edhe pse Audi nuk ka konfirmuar specifikat teknike, prania e portës së karikimit dhe shenja që tregon sistem me tension të lartë konfirmojnë se S6 i ri do të jetë hibrid plug-in (PHEV).
Ky do të jetë modeli i parë me emblemën S që përdor këtë teknologji.
Pritet që modeli të pozicionohet mes S5, me motor 3.0-litërsh V6 dhe 362 kuaj fuqi, dhe RS5, i cili kombinon një motor V6 me një motor elektrik për një fuqi totale prej 630 kuaj fuqi.
Kjo do të thotë se S6 i ri ka gjasa të ofrojë një fuqi dukshëm më të lartë se S5, por më të ulët se RS5.
Sipas raportimeve, Audi S6 mund të debutojë në Panairin e Automjeteve në Paris 2026, përpara se të dalë në tregun evropian dhe më pas edhe në SHBA.
Përdorimi i teknologjisë plug-in hybrid pritet t'i mundësojë modelit edhe lëvizje vetëm me energji elektrike në distanca të shkurtra, duke ulur konsumin dhe emetimet, pa hequr dorë nga performanca karakteristike e linjës S. /Telegrafi/