Audi A2 i ri kapet gjatë testimeve - sa pritet të kushtojë?
Audi A2 i ri po i afrohet debutimit zyrtar, i cili pritet vjeshtën e ardhshme në Evropë.
Ndërsa emri shënon rikthimin e një modeli të njohur, A2 i ri është i fokusuar fort në të ardhmen elektrike të Audi.
Audi A2 i ri do të jetë një hatchback tërësisht elektrik dhe prototipet vazhdojnë t'i nënshtrohen testimeve.
Kohët e fundit, një prototip i A2 u pa në pistën e famshme të Nürburgringut në Gjermani, siç shihet në videon më poshtë.
Kamuflazh i rëndë mbulon ende prototipin, por nuk mund ta fshehë atë që kemi dyshuar tashmë: A2 i ri merr frymëzim të qartë dizajni nga origjinali.
Shitjet e modelit të ri pritet të fillojnë në fillim të vitit 2027. Çmimet variojnë nga rreth 35,000 euro. /Telegrafi/
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