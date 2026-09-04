Pamjet e reja të Ibrahim Tatlises shqetësojnë fansat, shfaqet dukshëm më i dobët
Artisti i njohur turk Ibrahim Tatlıses, i cili kohët e fundit ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, është fotografuar së fundmi në zonën e Ilıca-s, në Çeşme, ku po qëndronte për të pushuar.
Ikona e muzikës turke u pa në një ambient në zonën e Ilıca-s, ku të pranishmit e pritën me shumë entuziazëm. Tatlıses bisedoi me fansat që iu afruan dhe tregoi një tjetër herë anën e tij të ngrohtë dhe miqësore, shkruan media turke PusulaHaber.
Ibrahim Tatlıses, një nga zërat më të njohur të muzikës turke, u fotografua në ditët e para të shtatorit në Çeşme, në provincën e Izmirit.
Artisti, i cili prej një periudhe është përballur me vëmendjen e publikut për gjendjen e tij shëndetësore, po pushonte në një ambient në zonën e Ilıca-s kur u rrethua nga fansat.
Pas proceseve të vështira të trajtimit dhe rehabilitimit, Tatlıses ka zgjedhur të qëndrojë në Izmir për të pushuar dhe për t’u rikuperuar. Ai u ndal për të biseduar me fansat që e njohën dhe iu afruan.
Duke ndjekur këshillat e mjekëve për pushim dhe fizioterapi pas trajtimeve të tij, artisti ka preferuar një jetë më të qetë. Megjithatë, ai nuk i refuzoi fansat që dëshironin ta takonin, duke biseduar shkurtimisht me ta dhe duke pranuar me kënaqësi edhe kërkesat për fotografi.
Qëndrimi i tij miqësor dhe i afërt u vlerësua nga qytetarët që ndodheshin pranë tij.
Sipas të dhënave nga Zyra e Informimit Turistik të Çeşmes, gjatë javës së parë të shtatorit numri i turistëve vendas në këtë zonë ka qëndruar në rreth 65 për qind.
Në bregdetin e Ilıca-s, një nga zonat më të frekuentuara nga pushuesit, prania e Ibrahim Tatlıses tërhoqi vëmendjen e qytetarëve dhe pamjet e tij u shpërndanë shpejt edhe në rrjetet sociale. /Telegrafi/