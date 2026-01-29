Pamje të reja të Alex Prettit 11 ditë para se të vritej - ai shkelmonte veturën e ICE
Janë publikuar pamje të reja të Alex Prettit në një grindje me agjentët federalë në Minneapolis, 11 ditë para se të qëllohej për vdekje.
Videoja tregon Prettin , 37 vjeç, në cep të East 36th dhe Park Avenue më 13 janar, ku agjentët federalë po bllokonin një rrugë.
Kjo ndodhi vetëm katër ditë pasi një agjent i ICE qëlloi dhe vrau 37-vjeçaren Renee Good në automjetin e saj në Portland Avenue South aty pranë, dhe 11 ditë para se Pretti të qëllohej për vdekje nga agjentët e zbatimit të ligjit për imigracionin të shtunën e kaluar.
Familja e Prettit ka konfirmuar se është ai në pamjet e reja.
Çfarë tregon videoja?
Ndërsa agjentët fillojnë të largohen nga turma, Pretti duket se pështyn drejt automjetit dhe e shkelmon derën e pasme të tij.
Një agjent doli më pas nga automjeti, e kapi dhe e shtyu përtokë, shkruan skynews.
Gjatë përleshjes, agjentët qëllojnë gaz lotsjellës drejt turmës. Ata vazhdojnë ta mbajnë burrin nën kontroll përpara se të lirohet.
Një armë mund të shihet pas shpinës së tij ndërsa ai u bërtet zyrtarëve, të cilët po tërhiqen.
Çfarë është thënë për pamjet filmike?
Një përfaqësues i familjes konfirmoi se burri në video është Pretti.
Steve Schleicher, avokati i familjes Pretti, tha në një deklaratë: "Një javë para se Alex të qëllohej me armë në rrugë - pavarësisht se nuk paraqiste kërcënim për askënd - ai u sulmua dhunshëm nga një grup agjentësh të ICE-së.”
"Asgjë që ndodhi një javë më parë nuk mund ta justifikonte vrasjen e Alexit nga duart e ICE më 24 janar", tha Schleicher.
Një zëdhënës i Sigurisë Kombëtare shtoi se ekipi i hetimeve po e shqyrton videon. /Telegrafi/