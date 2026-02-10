Pamje të papara më parë - momenti kur rojet e burgut gjetën Jeffrey Epstein të vdekur
Disa pamje që thuhet se nuk janë parë më herët dhe janë mbajtur “të fshehura thellë në dosjet e Jeffrey Epstein” kanë zbuluar momentin kur rojet e burgut gjetën kufomën e tij.
Sipas DailyMail, përcjell Telegrafi, pamjet e fshehura thellë në miliona dokumente dhe pamje të publikuara si nga Departamenti i Drejtësisë ashtu edhe nga Komiteti Mbikëqyrës i Dhomës së Përfaqësuesve, japin një pasqyrë të rrallë të rrethanave që çuan në vdekjen e Jeffrey Epstein.
Epstein po mbahej në Qendrën Korrektuese Metropolitane në Nju Jork për trafikim seksual në kohën e vdekjes së tij më 10 gusht 2019.
Ai u gjet pa ndjenja në qelinë e tij herët atë mëngjes nga rojet e burgut.
Pasi u përpoqën të kryenin CPR, ai u dërgua me urgjencë në Spitalin e Qendrës së Nju Jorkut, ku u shpall i vdekur.
Mjeku ligjor i qytetit të Nju Jorkut dha vlerësimin se vdekja e Epstein ishte një vetëvrasje me varje.
Por rrethanat rreth vdekjes së tij kanë nxitur teori të mëdha konspiracioni se vdekja e financierit mund të ketë ndodhur përmes “një loje të paligjshme”.
Bëhet fjalë për njeriun të cilin prokurorët e kishin akuzuar për drejtimin e një operacioni shumëvjeçar të trafikimit seksual që përfshinte vajza të mitura, me viktima të supozuara që paraqiteshin për të përshkruar abuzimin që përfshinte shtete dhe vende të shumta.
Arrestimi i tij në korrik 2019 pasoi vite të tëra shqyrtimi mbi një marrëveshje të diskutueshme pranimi fajësie që ai arriti në Florida në vitin 2008, e cila i lejoi atij të shmangte ndjekjen penale federale në atë kohë.
Akuzat e reja të ngritura në Nju Jork e ekspozuan Epsteinin ndaj mundësisë së dënimit me dekada burg nëse dënohej.
Por vdekja e Epsteinit ndodhi mes një sërë dështimesh brenda një prej qendrave më të sigurta të paraburgimit të qeverisë federale.
Të dhënat e burgut tregojnë se rojet e caktuar për të monitoruar Epsteinin nuk kryen kontrollet e kërkuara gjatë orëve të natës para se të zbulohej trupi i tij.
Për më tepër, kamerat e pozicionuara jashtë qelisë së Epsteinit nuk funksiononin siç duhet atë natë.
Hetuesit më vonë konfirmuan se të paktën dy kamera mbikëqyrjeje kishin keqfunksionuar, duke lënë boshllëqe kritike në monitorimin vizual të zonës.
Për shkak të këtyre dështimeve, zyrtarët nuk ishin në gjendje të përcaktonin një afat kohor përfundimtar të momenteve të fundit të Epsteinit.
Deri më sot, nuk është përcaktuar një kohë e saktë zyrtare e vdekjes. /Telegrafi/