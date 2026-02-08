Fotografia e Epstein që tregon një darkë ‘të çmendur’ me Elon Musk, Mark Zuckerberg dhe Peter Thiel në vitin 2015
Një fotografi tjetër nga dosjet e Epstein tregon një darkë miqësore të vitit 2015, ku morën pjesë disa nga figurat më të fuqishme të Silicon Valley, me Jeffrey Epstein që më vonë u mburr se mbledhja ishte 'e çmendur'.
Imazhi, i publikuar nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, tregon themeluesin e Facebook, Mark Zuckerberg, të ulur në një tavolinë darke së bashku me shefin e SpaceX, Elon Musk, dhe bashkëthemeluesin e PayPal, Peter Thiel, shkruan DailyMail, përcjell Telegrafi.
Sipas mediumit britanik, fotografia iu dërgua me email vetes nga Epstein të hënën, më 3 gusht 2015 - vetëm një ditë pasi ai u mburr se iu bashkua titanëve të teknologjisë për një vakt luksoz.
Epstein gjithashtu kishte një kopje të imazhit të vendosur në kornizë në shtëpinë e tij në apartamentin e tij në Manhattan.
Darka u zhvillua më 2 gusht 2015, sipas emaileve të përfshira në dosje.
Epstein më vonë e përshkroi takimin në një email të 20 gushtit 2015 drejtuar miliarderit Tom Pritzker si 'të çmendur', një përshkrim që është rishfaqur ndërsa shqyrtimi intensifikohet rreth marrëdhënieve të financierit me figura të fuqishme.
Ata që përmenden kanë filluar të minimizojnë çdo lidhje me Epstein, rrethi shoqëror i të cilit është zbuluar përmes publikimit nga Departamenti i Drejtësisë të më shumë se tre milionë dokumenteve që lidhen me financierin e turpëruar.
Megjithatë, theksojmë se shfaqja në fotografitë e publikuara në dokumentet e Epstein nuk është provë e ndonjë shkeljeje.
Musk, tani njeriu më i pasur në botë, shfaqet vazhdimisht në dosje, duke përfshirë edhe shkëmbimet e mëparshme të email-eve që sugjerojnë një raport miqësor midis dy viteve para darkës së vitit 2015.
Pavarësisht zbulimeve, Musk ka mohuar vazhdimisht të ketë qenë i afërt me Epstein.
Në një intervistë për Vanity Fair, ai tha: "Nuk më kujtohet ta kem prezantuar Epstein me askënd, pasi nuk e njoh aq mirë sa ta bëj këtë, Epstein është padyshim një njeri i çuditshëm dhe Zuckerberg nuk është një mik i imi".
Ai gjithashtu iu përgjigj X më 31 janar për të hedhur poshtë pretendimet se ai mori pjesë në tubimet e Epstein, duke shkruar: "Nuk kam qenë kurrë në asnjë festë të Epstein dhe kam kërkuar shumë herë ndjekjen penale të atyre që kanë kryer krime me Epstein". /Telegrafi/