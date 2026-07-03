Pamje shqetësuese e Dick Van Dyke: Aktori legjendar fotografohet duke ecur me asistencë gjatë një daljeje të rrallë me bashkëshorten 46 vite më të re
Aktori legjendar amerikan Dick Van Dyke, i cili së fundmi festoi 100-vjetorin e lindjes, u fotografua gjatë një daljeje të rrallë me gruan e tij Arlene Silver në Los Angeles, dhe vëmendja e publikut u tërhoq nga fakti se ai po përdorte një mbështetëse për ecje gjatë ecjes.
Fotot që u publikuan tregojnë Van Dyke dhe gruan e tij 54-vjeçare duke ecur së bashku nëpër rrugët e Los Angeles, pas së cilës ndaluan në një Starbucks për pije freskuese.
Për këtë rast, aktori i famshëm veshi një tuta ngjyrë blu marine dhe një këmishë me jakë të bardhë, ndërsa Arlene Silver zgjodhi një bluzë të zezë me shpatulla jashtë, me printime dhe pantallona të zeza.
Fotot tregojnë gjithashtu momentin kur Arlene ndihmon burrin e saj të dalë nga makina dhe të transferohet në një mbështetëse për ecje përpara se të vazhdojnë ecjen.
Kjo është një nga paraqitjet e pakta publike të çiftit së bashku. Ata u panë për herë të fundit në prill në hapjen e Malibu Urgent Care, ku Van Dyke përdori një bastun për të ecur, por ishte me humor të mirë, duke biseduar me turmën dhe madje duke kërcyer. Ai u ul pranë muzikantit Herb Alpert në këtë event, dhe iu bashkua edhe bashkëshortja e tij, Arlene.
Dick Van Dyke dhe Arlene Silver u martuan në vitin 2012, dhe aktori ka theksuar vazhdimisht se e konsideron marrëdhënien e tyre një nga arsyet kryesore pse ai ende ndihet vital.
"E takova Arlene në vitin 2006 dhe ajo shumë shpejt u bë shpirti im binjak dhe dashuria e jetës sime", tha ai në një intervistë për "Good Morning America" dhjetorin e kaluar.
Ai shtoi se historia e tyre e dashurisë ishte arsyeja më e rëndësishme pse ai nuk u bë, siç e thotë ai, një "vetmitar i zymtë".
Duke folur për diferencën në moshë, ai tha me një buzëqeshje se gruaja e tij, e cila është pothuajse gjysma e moshës së tij, e bën të ndihet sikur është midis dy të tretave dhe tre të katërtave të moshës së tij.
Gjatë së njëjtës intervistë, fituesi gjashtë herë i çmimit Emmy foli edhe për plakjen dhe pranoi se nuk ka frikë nga vdekja.
"Vdekja nuk më tremb vërtet, megjithëse do të doja të kisha shumë më tepër jetë përpara meje", tha Van Dyke, duke shtuar se shumë njerëz i frikësohen vdekjes sepse besojnë se personi që po vdes është i vetëdijshëm për gjithçka që po ndodh. /Telegrafi/