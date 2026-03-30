Pamje që tregojnë si drejtohet një veturë Nitro me 530 kmh
Shpejt dhe i shpejtë janë terma që shpesh përdoren në vend të njëri-tjetrit, edhe nëse kjo nuk është e saktë.
Shpejt mund të përdoret për të përshkruar se sa shpejt përshpejtohet diçka, ndërsa i shpejtë përdoret për të përshkruar shpejtësitë maksimale.
Megjithatë, kur diskutoni për një makinë Nitro, me siguri mund t'i përdorni të dy termat, transmeton Telegrafi.
Nëse nuk keni qëndruar kurrë pranë vijës së fillimit për një garë drag-u në nivel profesional, me siguri po humbisni diçka.
I gjithë trupi juaj vibron ndërsa automjetet e garës largohen nga dritat e fillimit, pastaj sytë dhe fyti juaj digjen pak nga avujt e nitrometanit në ajër.
Një makinë nitro merr fuqi nga një motor V8 5.0 litra i aftë të prodhojë mbi 12,000 kuaj fuqi. Kjo është mjaftueshëm fuqi për ta bërë këtë makinë balistike të përshkojë 1,000 metra në pak më shumë se tre sekonda.
Në atë periudhë të shkurtër, një makinë nitro do të arrijë shpejtësi deri në rreth 530 kmh.
Si e drejtoni një automjet si ky? Ekipi që mbështet shoferin Chad Green krijoi një video që tregon saktësisht se si është të pilotosh një makinë të tillë.
Kjo video është e gjatë, pasi mbulon më shumë sesa vetëm lëvizjet përgjatë pistës drag strip. Por është jashtëzakonisht informuese në të gjithë pistën.
Mund të shihni prishjet pas garës, të dëgjoni mendimin e Chad-it për zgjedhjen e korsisë dhe shumë më tepër. /Telegrafi/
