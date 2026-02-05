Pamje prekëse, 157 ukrainas kthehen në shtëpi pas viteve në robëri
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky njoftoi se 157 persona të liruar nga robëria ruse janë kthyer në Ukrainë, përfshirë ushtarë dhe civilë.
Ai ndau edhe foto të të burgosurve të luftës të liruar të mbështjellë me flamuj ukrainas.
"Po i sjellim njerëzit tanë në shtëpi - 157 ukrainas. Luftëtarë nga Forcat e Armatosura, Garda Kombëtare dhe Shërbimi Shtetëror Kufitar. Ushtarë, nënoficerë dhe oficerë. Civilët po kthehen gjithashtu. Shumica e tyre kanë qenë në robëri që nga viti 2022", shkroi Zelensky.
Ai theksoi se shkëmbimi i sotëm u arrit pas një pauze të gjatë dhe se realizimi i tij ishte me rëndësi vendimtare.
"Shkëmbimi i sotëm erdhi pas një pauze të gjatë dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që ne arritëm ta realizonim atë. Falënderoj të gjithë ata që po punojnë për të realizuar këto shkëmbime, si dhe të gjithë ata në vijën e parë. Pa vendosmërinë e luftëtarëve tanë, shkëmbime të tilla do të ishin të pamundura", deklaroi lideri ukrainas.
We are bringing our people home—157 Ukrainians. Warriors from the Armed Forces, National Guard, and the State Border Guard Service. Soldiers, sergeants, and officers. Along with our defenders, civilians are also returning. Most of them had been in captivity since 2022.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2026
Ai shtoi se çdo sukses i forcave ukrainase në terren kontribuon drejtpërdrejt në mundësinë e kthimit të ukrainasve në shtëpi nga Rusia.
"Çdo rezultat i arritur nga trupat tona ruan njëkohësisht aftësinë për të kthyer ukrainasit në shtëpi nga Rusia", shkroi Zelensky.
Presidenti ukrainas theksoi se Kievi do të vazhdojë të punojë për të liruar të gjithë ata që janë ende në robëri.
"Ne do të vazhdojmë të punojmë për lirimin e njerëzve tanë nga robëria. Ne duhet t'i kthejmë të gjithë - dhe sigurisht që do ta bëjmë. Po punojmë për çdo emër në mënyrë që çdo familje më në fund të mund të mirëpresë të dashurit e saj në shtëpi", përfundoi Zelensky. /Telegrafi/