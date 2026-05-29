Pallati i Rinisë drejt transformimit, theksohet rëndësia e asistencës teknike për infrastrukturën
Përfaqësues të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë kanë zhvilluar një takim me Ministrin e Sportit dhe Rinisë, Blerim Gashani, si dhe me përfaqësuesin e European Investment Bank (EIB Global), Damien Sorrell, ku është diskutuar progresi dhe hapat e mëtejmë drejt realizimit të projektit për konservimin dhe modernizimin e këtij objekti.
Sipas njoftimit të Pallatit të Rinisë, në takim kanë marrë pjesë Kryeshefi Ekzekutiv Shpend Bilalli, aksionarja Mimoza Sylejmani dhe Drejtori për Transformim, Gëzim Kastrati.
Gjatë vizitës në hapësirat e objektit, palët kanë trajtuar zhvillimet e deritanishme të projektit dhe rëndësinë e zbatimit të asistencës teknike për avancimin e infrastrukturës sportive, kulturore dhe rinore.
Në njoftim theksohet se projekti synon transformimin dhe modernizimin e një prej objekteve më ikonike të Prishtinës, me qëllim krijimin e kushteve më të mira për organizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve sportive, kulturore dhe rinore.
Po ashtu, Pallati i Rinisë dhe Sporteve ka theksuar se objekti pritet të ketë rol të rëndësishëm edhe në organizimin e Lojërave Mesdhetare XXI – Prishtina 2030, duke u paraparë si një nga hapësirat kryesore mikpritëse, stërvitore dhe garuese të këtij eventi ndërkombëtar sportiv.