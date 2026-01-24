Paga mbretërore: Real Madridi ka shumicën e lojtarëve më të paguar në Spanjë, me Mbappen në krye
Lojtarët e Real Madridit dominojnë listën e lojtarëve më të paguar në La Liga, sipas të dhënave të Transfermarkt, dhe këtë e bëri të ditur gazetari i njohur, Fabrizio Romano, në rrjetet sociale.
Sipas këtyre të dhënave, pagën më të lartë bruto vjetore e merr Kylian Mbappe, i cili fiton 31.3 milionë euro.
Vinicius Junior vjen pas me 25 milionë euro, pastaj David Alaba me 22.5 milionë euro, dhe mesfushori anglez, Jude Bellingham, është gjithashtu i katërti me një pagë vjetore bruto prej 20.8 milionë eurosh.
Portieri i Atletico Madridit, Jan Oblak, plotëson pesëshen e parë me të ardhura prej 20.8 milionë eurosh.
Pas kësaj vjen dyshja e Barcelonës, Robert Lewandowski, i cili fiton njësoj si Bellingham dhe Oblak, dhe Frenkie de Jong me 19 milionë euro.
Më pas vijnë Nico Williams, Raphinha, Federico Valverde, Rodrygo Goes, Lamine Yamal dhe Trent Arnold-Alexandar, të cilët fitojnë nga 16.7 milionë euro.
Marc-Andre Ter Stegen dhe Jules Kounde përfundojnë listën e 15 lojtarëve më të paguar me një pagë bruto vjetore prej 15.6 milionë eurosh. /Telegrafi/