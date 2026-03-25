Pacolli liron nga detyra u.d. së drejtorit të Agjencisë Kadastrale, Avni Ahmeti
Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli ka njoftuar se ka liruar nga detyra të ushtruesit të detyrës së Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Avni Ahmeti.
Në vend të tij, është emëruar Faik Kelmendi si ushtrues detyre në këtë pozicion.
"Ky ndryshim është pjesë e procesit të reformave dhe forcimit të kapaciteteve institucionale, me qëllim rritjen e efikasitetit dhe llogaridhënies", tha Pacolli.
Pacolli thekson se prioritet mbetet avancimi i fushës së kadastrës dhe pronës në shërbim të qytetarëve dhe shtetit. /Telegrafi/
