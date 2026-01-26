'Pa ngrohje, internet e pa kafe' - flet menaxherja e një strehe në Tenesi që po përballet me ndërprerje të energjisë elektrike
Joy Flores, nënkryetare e një strehe për të pastrehët në Nashville, Tennessee ka folur për situatën që po mbretëron si pasojë e stuhisë dimërore që ka goditur SHBA-të.
Misioni i Shpëtimit në Nashville aktualisht po strehon më shumë se 800 të pastrehë, tha ajo, disa prej të cilëve po flenë në shtretër shtesë në faltoren e saj.
Flores thotë se ka marrë edhe telefonata nga njerëz që kanë humbur energjinë elektrike, të cilët pyesin nëse mund të qëndrojnë.
Ajo shtoi se në qytet janë ngritur "qendra" të tjera emergjente për ngrohje gjatë ditës, transmeton Telegrafi.
Gjithashtu theksoi se ajo është një nga më shumë se 247,000 banorë të Tennessee pa energji elektrike.
Me katër adoleshentë në shtëpi - dhe "pa ngrohje, pa internet, pa kafe" - është e vështirë.
Ajo thotë se rrugët janë aq të akullta sa është e pamundur të lëvizësh, dhe madje edhe makinat me katër rrota aktive po "rrëshqasin nëpër rrugë".
"Ka shumë pemë të rrëzuara dhe linja elektrike që bllokojnë rrugët", shtoi ajo. /Telegrafi/