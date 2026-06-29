Osmani: Rezultatet e VLEN-it janë dëshpëruese, bllokuan rrugën evropiane të vendit
Për BDI-në, dështimi më i madh i VLEN-it në dy vite të qeverisjes është ideja e rrugës evropiane, që nënkryetari Bujar Osmani tha se vendi nuk ka bërë asnjë hap drejt Bashkimit Evropian ndonëse siç tha, premtuan se do ta përshpejtojnë rrugën evropiane duke sjell dinamikë dhe kredibilitet gjatë gjashtë muajve të parë të qeverisjes.
Osmani tha se rezultatet janë dëshpëruese, që sipas tij, vendi ka stagnuar dhe në vend të agjendës evropiane, ka politika ditore.
“Rezultatet janë dëshpëruese. Shteti nuk ka bërë as edhe një hap të vetëm substancial drejt Bashkimit Evropian. Në vend të përshpejtimit, kemi stagnim. Në vend të reformave, kemi improvizime dhe në vend të agjendës evropiane, kemi politikë ditore.
Kryesuesi i ri i BE-së prezantoi agjendën e re dhe vendi jonë është i vetmi që nuk përmendet fare. Humbjen më të madhe të agjendës evropiane, VLEN ua ka shkaktuar shqiptarëve, votuesve të vet dhe popullit. Këtë nuk e themi ne, këtë e thotë Brukseli, këtë e thotë Parlamenti Evropian”, tha Bujar Osmani.
Osmani thotë se në raportin e fundit të raportuesit, Parlamenti Evropian konstaton qartë regres dhe kërkon angazhim të ripërtërirë politik për vazhdimin e rrugës evropiane.
"Parlamenti Evropian konstaton qartë regres dhe kërkon angazhim të ripërtërirë politik për vazhdimin e rrugës evropiane
Ai kërkon respektim dhe zbatim të plotë të Marrëveshjes së Ohrit dhe paralajmëron se besimi ndëretnik dhe parimi i barazisë nuk guxojnë të vihen në pikëpyetje.
Veçanërisht me rëndësi është fakti se Parlamenti Evropian ka kërkuar që institucionet të garantojnë respektimin e plotë të barazisë gjuhësore.
Kur Parlamenti Evropian detyrohet t’i kujtojë institucioneve të këtij shteti që të respektojnë të drejtat tashmë të fituara të shqiptarëve, atëherë kjo është dëshmia më e fortë e dështimit të VLEN-it si përfaqësues politik në Qeveri", tha Osmani./Telegrafi/