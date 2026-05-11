Osmani pas tubimit me LDK-në: Faleminderit për çdo përqafim që na bashkoi
Ish-presidentja Vjosa Osmani ka reaguar pas tubimit të mbrëmshëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK), duke falënderuar qytetarët për mbështetjen dhe atmosferën e krijuar gjatë aktivitetit politik.
Përmes një postimi publik, Osmani shprehu mirënjohje për pjesëmarrësit dhe theksoi rëndësinë e bashkimit për Kosovën.
“FALEMINDERIT për çdo zemër që besoi, për çdo dorë të zgjatur me dashuri, dhe për çdo përqafim që na bashkoi mbrëmë për shtëpinë tonë më të shtrenjtë: Kosovën”, ka shkruar Osmani.
Postimi i saj vjen pas tubimit të organizuar nga LDK-ja, i cili u cilësua si një moment bashkimi politik mes strukturave të partisë dhe listës Vjosa. /Telegrafi/