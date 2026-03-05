Presidentja Vjosa Osmani pas ceremonisë së rreshtimit të kuadrateve të FSK-së nuk ka treguar nëse do të marr nënshkrimet e ofruara nga Lëvizja Vetëvendosje për të hyrë në garën për presidente.

Osmani tha se sot nis Epopeja e UÇK-së dhe kjo është tema kryesore dhe e vetme.

“Siç iu kam informuar, sot është Epopeja e UÇK-së, kjo është tema kryesore dhe e vetme”, tha ajo pas rreshtimit të kuadrateve të FSK-së, raporton Kp.

