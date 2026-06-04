Osmani njofton takime me qytetarët në Obiliq, Vushtrri, Podujevë dhe Prishtinë
Kandidatja e LDK-së për presidente, Vjosa Osmani, ka njoftuar agjendën e takimeve të saj me qytetarët për sot, duke përfshirë vizita në Obiliq, Vushtrri, Podujevë dhe Prishtinë.
Sipas njoftimit të publikuar në rrjetet sociale, aktivitetet do të nisin në orën 17:00 në sheshin “Adem Preniqi” në Obiliq. Më pas, Osmani do të qëndrojë në Vushtrri, ku në orën 18:00 do të zhvillojë takim në Shtëpinë e Kulturës “Hasan Prishtina”.
Në orën 19:30 është paraparë takimi me qytetarët në sheshin e qytetit në Podujevë, ndërsa agjenda do të përmbyllet në Prishtinë, në Degën 3, pranë shkollës “Ismail Qemali”, duke filluar nga ora 20:30.
Osmani ka ftuar qytetarët që t’i bashkohen këtyre takimeve. /Telegrafi/