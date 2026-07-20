Gjendet trupi i pajetë i një shtetasi të huaj në Liqenin e Batllavës
Një shtetas i huaj është gjetur pa shenja jete në Liqenin e Batllavës, pas një operacioni kërkim-shpëtimi të zhvilluar nga Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK).
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 19 korrik 2026, rreth orës 17:30, pasi Njësia e Zhytësve e FSK-së ka lokalizuar trupin e pajetë të viktimës.
Ndërkaq, FSK ka bërë të ditur se, pas marrjes së informacionit nga Qendra e Situatave e Republikës së Kosovës, ka angazhuar menjëherë Ekipin e Kërkim-Shpëtimit në operacionin e zhvilluar në Liqenin e Batllavës.
Sipas FSK-së, pas intervenimit në orët e vona, ekipi ka arritur ta gjejë trupin e pajetë të personit me inicialet A.A., shtetas i huaj, i cili më pas u është dorëzuar autoriteteve kompetente për procedurat e mëtejme.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.
Policia ka bërë të ditur se rasti është iniciuar si "Hetim mbi vdekjen", ndërsa hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes janë në vazhdim. /Telegrafi/