Pas vdekjes së ushtarëve amerikanë, SHBA godet sërish Iranin
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka njoftuar se ka kryer sulme të reja ndaj Iranit për natën e nëntë radhazi.
“Sulmet do të vazhdojnë të degradojnë kapacitetet ushtarake iraniane të përdorura për të sulmuar anijet tregtare dhe marinarët civilë që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit”, tha ajo në një deklaratë.
CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026
Mediat shtetërore iraniane filluan të raportonin shpërthime në veri dhe jug të vendit.
Në përgjigje, Irani qëlloi raketa drejt Jordanisë që rrezikuan zgjerimin e konfliktit në Izraelin fqinj.
Kjo vjen pasi dy personel ushtarak amerikan u konfirmua se kanë vdekur në Jordani, pasi u shënjestruan nga raketa dhe dronë iranianë të premten.
CENTCOM tha se kishte gjetur mbetje të paidentifikuara gjatë kërkimit për një tjetër ushtar të zhdukur në atë sulm.
Një tjetër ushtar vdiq në Irak gjatë një “shpërthimi të kontrolluar” të një prej pajisjeve të Iranit të shtunën. /Telegrafi/