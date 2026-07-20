ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka njoftuar se ka kryer sulme të reja ndaj Iranit për natën e nëntë radhazi.

“Sulmet do të vazhdojnë të degradojnë kapacitetet ushtarake iraniane të përdorura për të sulmuar anijet tregtare dhe marinarët civilë që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit”, tha ajo në një deklaratë.



Mediat shtetërore iraniane filluan të raportonin shpërthime në veri dhe jug të vendit.

Në përgjigje, Irani qëlloi raketa drejt Jordanisë që rrezikuan zgjerimin e konfliktit në Izraelin fqinj.

Kjo vjen pasi dy personel ushtarak amerikan u konfirmua se kanë vdekur në Jordani, pasi u shënjestruan nga raketa dhe dronë iranianë të premten.

CENTCOM tha se kishte gjetur mbetje të paidentifikuara gjatë kërkimit për një tjetër ushtar të zhdukur në atë sulm.

Një tjetër ushtar vdiq në Irak gjatë një “shpërthimi të kontrolluar” të një prej pajisjeve të Iranit të shtunën. /Telegrafi/

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