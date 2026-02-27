Osmani, Kurti e Maqedonci në ceremoninë e ndërrimit të komandës KFOR-it
Ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, ka marrë pjesë sot në ceremoninë e ndërrimit të komandës në Grupin Luftarak shumëkombësh Lindje, e cila u mbajt në kampin amerikan Camp Bondsteel.
Në këtë ceremoni morën pjesë edhe Presidentja Vjosa Osmani-Sadriu dhe Kryeministri Albin Kurti.
Maqedonci falënderoi Kolonel Jonathan Lloyd për kontributin dhe përkushtimin gjatë mandatit të tij në krye të Grupit Luftarak shumëkombësh Lindje, ndërsa i uroi suksese Kolonel Samuel Sargeant në marrjen e detyrës së re.
Ai theksoi se partneriteti me NATO dhe misionin KFOR mbetet thelbësor për sigurinë e Republikës së Kosovës dhe përparimin e saj në rrugën euroatlantike.
