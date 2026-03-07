Osmani: 7 Marsi është festa e shpirtit të kombit tonë, i cili mbijetoi falë gjuhës shqipe
Presidentja e vendit, Vjosa Osmani tha sot se 7 Marsi është festa e shpirtit të kombit tonë, i cili mbijetoi falë gjuhës shqipe.
Osmani thekson se shkolla shqipe ishte akt qëndrese, në shtëpi, në bodrume e në kushte sakrifice.
“Në kohë përndjekjesh, mësuesit shqiptarë nuk u dorëzuan. E mbajtën gjallë gjuhën, librin dhe ëndrrën e një kombi që donte të jetonte i lirë. Nga banka e parë e shkollës deri te universitetet, është i njëjti mision, të rrisim breza që e duan gjuhën, atdheun dhe lirinë.
Prandaj, 7 Marsi është një ditë mirënjohjeje dhe respekti për çdo mësues që, përmes dijes dhe përkushtimit edukon brezat dhe forcon themelet e shtetit.
Urime 7 Marsi të gjithë mësuesve!”, tha ajo. /Telegrafi/
