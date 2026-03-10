Ylli i Galatasaray, Victor Osimhen, nuk arriti t’i mbajë lotët para fillimit të ndeshjes së madhe ndaj Liverpool në kuadër të 1/8 së Ligës së Kampionëve.

Para nisjes së takimit në stadiumin RAMS Park, tifozët e skuadrës turke kishin përgatitur një koreografi të veçantë për sulmuesin nigerian, i cili është një nga figurat më të dashura për publikun verdhekuq.

Në tribunë u shfaq një banderolë e madhe me mesazhin: “Ne jemi një familje dhe familja është gjithçka”, ndërsa imazhi i Osimhen me fëmijët e tij dhe nënën më lartë që ia ka ndërruar jetë, dominonte koreografinë.



Momenti emocionues preku thellë sulmuesin, i cili u pa duke fshirë lotët. Menjëherë pas kësaj, Osimhen iu afrua tribunës ku ishte shpalosur koreografia dhe i përshëndeti tifozët me duartrokitje, duke falënderuar për mbështetjen e jashtëzakonshme.

Emocioni i tij u shndërrua shpejt edhe në ndikim në fushë. Sulmuesi nigerian asistoi për Mario Lemina, i cili shënoi golin që kaloi në epërsi Galatasarayn ndaj Liverpoolit në këtë përballje të rëndësishme të Ligës së Kampionëve.


Atmosfera në RAMS Park ishte elektrizuese, ndërsa tifozët turq krijuan një nga momentet më të veçanta të mbrëmjes në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/ .

