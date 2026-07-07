Oriola Marashi sjell një set të ri fotografik nga pushimet
Modelja e njohur shqiptare, Oriola Marashi, ka tërhequr edhe një herë vëmendjen e ndjekësve me setin e saj më të fundit fotografik të publikuar në Instagram.
Në serinë e fotografive, ajo shfaqet pranë një pishine, e veshur me bikini në nuancë portokalli, duke reflektuar stilin dhe elegancën që e karakterizon.
Pamjet janë realizuar në një ambient me gjelbërim, ndërsa modelja ka zgjedhur një paraqitje natyrale me flokë të lagur.
Oriola Marashi/Instagram
Seti fotografik është pritur me interes të madh nga ndjekësit e saj, të cilët e kanë vlerësuar me mijëra pëlqime dhe komente në vetëm pak kohë.
Oriola vazhdon të mbetet një nga modelet shqiptare më të ndjekura në rrjetet sociale, ku postimet e saj zgjojnë vazhdimisht interes dhe bëhen pjesë e diskutimeve mes fansave. /Telegrafi/
Oriola Marashi/Instagram
Oriola Marashi/Instagram
Oriola Marashi/Instagram
Oriola Marashi/Instagram
Oriola Marashi/Instagram
Oriola Marashi/Instagram
Oriola Marashi/Instagram
Oriola Marashi/Instagram