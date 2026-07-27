Reshjet e dendura vërshojnë nënkalimin në Ferizaj
Reshjet e fundit të shiut kanë shkaktuar vështirësi të dukshme në qarkullimin rrugor në qytetin e Ferizajt.
Si pasojë e akumulimit të shpejtë të ujit, nënkalimi kryesor i qytetit është mbuluar nga uji, duke e kthyer këtë aks rrugor në një zonë pothuajse të pakalueshme për automjetet e vogla.
Pamjet e siguruara nga terreni tregojnë nivelin e lartë të ujit brenda nënkalimit, ku drejtuesit e mjetit detyrohen të lëvizin me shumë kujdes për të shmangur bllokimin ose dëmtimin e veturave.
Uji i grumbulluar ka mbuluar tërësisht korsitë, ndërsa vërshimi vë në sprovë sistemin e drenazhit dhe ujërave meteorike në këtë infrastrukturë urbane.
Shoferëve u bëhet thirrje që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kalimit në këtë segment ose të shfrytëzojnë rrugë alternative derisa situata të stabilizohet dhe të ndërhyhet nga ekipet përkatëse emergjente. /Telegrafi/