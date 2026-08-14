Defekti në stacionin e pompimit lë pa ujë Talinocin e Muhaxherëve në Ferizaj
KRU “Bifurkacioni” ka njoftuar se gjatë ditës së sotme, do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm në fshatin Talinoc i Muhaxherëve.
Sipas njoftimit, ndërprerja ka ardhur si pasojë e një defekti të paraqitur në Stacionin e Pompimit, nga i cili furnizohen konsumatorët e kësaj zone.
Ekipet e mirëmbajtjes janë duke punuar për sanimin e defektit, ndërsa nga KRU “Bifurkacioni” kanë bërë të ditur se furnizimi me ujë do të rikthehet sa më shpejt që të jetë e mundur.
Kompania u ka kërkuar konsumatorëve mirëkuptim gjatë kohës së ndërprerjes. /Telegrafi/
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