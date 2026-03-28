Orban vërshëllehet në një tubim elektoral
Në një tubim elektoral të zhvilluar së fundmi në qytetin Gyor, kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, u ballafaqua me brohoritje dhe pakënaqësi nga disa protestues që e ndërprenë fjalimin e tij.
Duke iu kthyer atyre përmes podiumit, Orban i akuzoi protestuesit se po “shërbejnë interesave ukrainase” dhe se synojnë të dërgojnë “paratë e hungarezëve në Ukrainë” – një temë që lideri konservator ka përdorur shpesh në fushatën e tij politike këtë vit.
Fjalimet e tij të fundit theksojnë se konfliktet dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, veçanërisht rreth luftës së Ukrainës, janë bërë një mjet për të shpjeguar dhe rivendosur çështjet e brendshme politike në Hungari.
Hungaria do të mbajë zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 12 prill 2026, një betejë zgjedhore që shihet si testi më i rëndësishëm për Orbanin në 16 vitet e fundit në pushtet.
Përballë Orbanit në këto zgjedhje qëndron si kundërshtari më i fuqishëm Peter Magyar, lideri i partisë së re opozitare TISZA (Respect and Freedom). Ai është ish‑anëtar i partisë qeverisëse dhe ish‑zv/ministër, i cili doli nga radhët e establishmentit politik dhe formoi këtë forcë në vitin 2024. Nën drejtimin e tij, TISZA ka fituar mbështetje të konsiderueshme duke premtuar luftë kundër korrupsionit, lehtësim taksash për të ardhura të ulëta dhe një qasje më pro‑BE.
Sondazhet e fundit tregojnë se TISZA ka një avantazh ndaj partisë së Orbanit, Fidesz, në disa masa të opinionit publik, ndërsa ky rivalitet është përshkruar si më konkurruesi prej vitesh.
Këto zgjedhje po konsiderohen si një moment kyç jo vetëm për të ardhmen politike të Hungarisë, por edhe për marrëdhëniet e vendit me Bashkimin Evropian, NATO, dhe rolin e tij në konfliktet rajonale.
Fushata ka pasur një fokus të fortë mbi çështje të sigurisë kombëtare, ekonomisë dhe pozicionimit ndaj luftës në Ukrainë, dhe ka nxitur debate të nxehta, protesta dhe mobilizim të madh qytetar. /Telegrafi/