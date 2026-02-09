Orban pretendon se në vitin 1999, Clinton i kërkoi Hungarisë të sulmonte Serbinë
Viktor Orban i Hungarisë ka pohuar se kur lufta në Kosovë u intensifikua në vitin 1999, gjatë mandatit të tij të parë si kryeministër, ai mori një telefonatë nga presidenti i atëhershëm i SHBA-së, Bill Clinton.
Dhe sipas tij, Clinton i kërkoi Hungarisë të hapte një front të dytë dhe të sulmonte Serbinë, ose "të paktën të qëllonte mbi ta nga Hungaria përmes Vojvodinës deri në Beograd", ka thënë Orban para një audience në Szombathely, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Megjithatë, siç pretendon ai, qeveria e tij e hodhi poshtë këtë dhe iu përgjigj kërkesës së qartë të presidentit amerikan me një "Jo, zotëri!".
"Nëse, në atë kohë, do të kishim pasur një kryeministër që dinte vetëm të thoshte 'Po, zotëri', ne do të kishim qenë deri në fyt në luftë", ka pretenduar Orban.
🕊️ In 1999, President Bill Clinton asked Hungary to get involved and open a new front in the Yugoslav war. Our answer was a clear NO. If it had been yes, our people would have suffered the consequences of conflict. Saying no is possible, if you have the courage to do so. pic.twitter.com/gg1rhv8Ley
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 9, 2026
Sipas kryeministrit hungarez, ai e pyeti Clintonin se çfarë do të ndodhte në një situatë të tillë me 300,000 hungarezët etnikë që jetonin në Vojvodinë.
Viktor Orban tha më tej se ata kishin rënë dakord ta diskutonin çështjen personalisht në samitin e NATO-s të planifikuar për një javë më vonë, por amerikanët nuk e ngritën më kurrë çështjen, pretendon Orbán tani.
Siç kujton mediumi hungarez, Orban kishte folur për këtë edhe në vitin 2024, kur tha se “ata” donin ta tërhiqnin Hungarinë në luftë, por ai nuk e lejoi.
Megjithatë, Áron Tábor, një ekspert amerikan dhe ligjërues në Universitetin Eötvös Lóránd, ka bërë një reagim ndaj fjalëve të kryeministrit hungarez.
Ai vuri në dukje se ndërsa kishte disa plane për një operacion tokësor të NATO-s gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë, nuk kishte mbështetje të vërtetë politike për to dhe nuk ka prova se Hungarisë iu kërkua të sulmonte Serbinë. /Telegrafi/