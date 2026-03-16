Orari i xhiros së 25-të në Superligë, derbi zhvillohet në Podujevë
Albi Mall Superliga nuk do të pushojë dhe xhiro e 25-të do të zhvillohet në mesjavë.
Të martën dhe të mërkurën do të zhvillohen ndeshjet, derisa Federata e Futbollit të Kosovës ka publikuar tanimë orarin.
Ferizaj dhe Prishtina do të takohen të martën me fillim nga ora 13:00, derisa po këtë ditë luajnë edhe Drenica dhe Malisheva në Skenderaj.
Të mërkurën derbi i kësaj xhiro zhvillohet në Podujevë, ku Llapi është nikoqir i Gjilanit.
Sfida shumë interesante pritet të jenë edhe ato mes Dritës dhe Dukagjinit si dhe Prishtinës së Re dhe Ballkanit.
Të gjitha ndeshjet e xhiros së 25-të zhvillohen nga ora 13:00. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate