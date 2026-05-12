Orari i 'Final 4' në Shqipëri, katër skuadra luftojnë për titullin kampion
Të shtunën dhe të dielën do të luhen dy ndeshjet e para të “Final Four”, ku katër skuadrat më të mira të sezonit, Vllaznia, AF Elbasani, Egnatia dhe Dinamo City do të vazhdojnë rrugën për fitimin e titullit kampion.
Vllaznia – Dinamo City është ndeshja e parë e “Final Four”, që do të luhet të shtunën, më 16 maj, në orën 19:00, në stadiumin “Air Albania”. FSHF, si organizatore e ndeshjeve të “Final Four”, ka përcaktuar edhe ndarjen e tribunave për tifozët.
Në sektorin N do të vendosen tifozët e Vllaznisë, ndërsa sektorët S dhe V janë të rezervuara për tifozët e Dinamo City. Në tribunën kryesore, sektorët W101, W102 dhe W103 janë në dispozicion të tifozëve të Vllaznisë, ndërsa në sektorët W105, W106 dhe W107 do të vendosen tifozët e Dinamo City.
Të gjitha tribunat e tjera në stadiumin “Air Albania” do të jenë në dispozicion të tifozëve të të dyja skuadrave dhe për të gjithë futbolldashësit e kampionatit shqiptar.
Ndeshja e dytë, AF Elbasani – Egnatia, do të zhvillohet të dielën, më 17 maj, në orën 19:00, po në stadiumin “Air Albania”.
Në këtë sfidë, tifozët e AF Elbasanit do të pozicionohen në sektorin N, ndërsa tifozët e Egnatias në sektorët S dhe V. Në tribunën kryesore, sektorët W101, W102 dhe W103 janë në dispozicion të tifozëve të AF Elbasanit, ndërsa në sektorët W105, W106 dhe W107 do të vendosen tifozët e Egnatias.
Edhe në këtë ndeshje, tribunat e tjera do të jenë në dispozicion të tifozëve të të dyja skuadrave dhe për të gjithë futbolldashësit e kampionatit shqiptar.
Për ndeshjet e javës së dytë të “Final Four”, Vllaznia – Egnatia dhe AF Elbasani – Dinamo City, që do të luhen respektivisht më 23 dhe 24 maj, ndarja e tribunave do të jetë e njëjtë me ndeshjet e para. Vllaznia dhe AF Elbasani do të kenë në dispozicion sektorin N dhe tribunat W101, W102, W103, ndërsa Egnatia dhe Dinamo City sektorët S, V dhe tribunat W105, W106, W107.
Ndërkohë, në ndeshjen Egnatia – Dinamo City, që do të luhet më 29 maj, tifozët e Egnatias do të sistemohen në sektorin N dhe tribunat W101, W102, W103, ndërsa tifozët e Dinamo City në sektorët S, V dhe tribunat W105, W106, W107.
Në sfidën Vllaznia – AF Elbasani, që do të luhet më 31 maj, tifozët e Vllaznisë do të pozicionohen në sektorin N dhe tribunat W101, W102, W103, ndërsa tifozët e AF Elbasanit në sektorët S, V dhe tribunat W105, W106, W107.
Ndërsa, të gjitha tribunat e tjera në stadiumin “Air Albania” do të jenë në dispozicion të tifozëve të skuadrave dhe për të gjithë futbolldashësit e kampionatit shqiptar.
Biletat për ndeshjet e “Final Four” mund të blihen online në ebileta.al, si edhe në pikën fizike pranë stadiumit “Air Albania”.
Kalendari i ndeshjeve të Final 4:
Vllaznia vs Dinamo City, 16.05.2026 19:00
Elbasani vs Egnatia, 17.05.2026 19:00
Vllaznia vs Egnatia, 23.05.2026 19:00
Elbasani vs Dinamo City, 24.05.2026 19:00
Egnatia vs Dinamo City, 29.05.2026 19:00
Vllaznia vs Elbasani, 31.05.2026 19:00