"Operacion i inskenuar": Reagojnë gazetarët dhe lideri i opozitës në Hungari, pas ‘zbulimit të eksplozivëve pranë tubacionit të gazit në Serbi’
Gazetarët investigativë hungarezë pretendojnë se zbulimi i eksplozivëve pranë një tubacioni gazi në Serbi është një operacion i inskenuar që dyshohet se është urdhëruar nga kryeministri Viktor Orban me qëllim krijimin e një preteksti për vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe ndikimin në rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare më 12 prill.
Njëri prej tyre, gazetari i njohur investigativ Baláš Kaufman, ndau në rrjetin social X një mesazh që mori më 25 shkurt nga një burim brenda qeverisë hungareze, në të cilin njoftohet ky skenar.
Mesazhi thotë: "Serbia. Serbët ose rusët do të nisin një 'sulm' ndaj interesave hungareze në tre javët e ardhshme. Kjo është e gjitha që dimë në këtë pikë. Qëllimi i Orbán është të vendosë një gjendje të jashtëzakonshme. Ideja e një operacioni të brendshëm është refuzuar, por Orbán këmbëngul në të. Shumë e kanë konfirmuar këtë version, përfshirë burime serioze".
Siç theksohet më tej, informacioni u bë publik nga gazetari Šabolč Panji nga redaksia investigative Direkt36, i cili vetë më parë kishte marrë informacione të ngjashme nga qarqe pranë qeverisë hungareze, shkruan Danas.rs, përcjell Telegrafi.
Pala hungareze nuk ka komentuar ende mbi këto akuza, dhe Orban mblodhi Këshillin e Mbrojtjes për këtë pasdite pasi, siç pretendon ai, presidenti serb Aleksandar Vuçiq e informoi atë për zbulimin e një "eksplozivi shkatërrues" në tubacionin e gazit që lidh dy vendet.
Ndërkohë ka ardhur një reagim edhe nga lideri i opozitës Peter Magjar, i cili konsiderohet favorit në zgjedhjet hungareze të planifikuara për javën e ardhshme.
Ai tha se ngjarjet në Serbi me eksplozivët e dyshuar të gjetur përfaqësojnë një "operacion me flamur të rremë", sipas mediave hungareze.
Hungarezi i tha kryeministrit hungarez Viktor Orbán se, siç deklaroi ai, së shpejti do ta zëvendësonte atë, do ta ftonte në takimin e Këshillit të Mbrojtjes. Ai shtoi se pasi partia e tij Tisa të vijë në pushtet, do të zbulojë "se kush ishin klientët politikë dhe autorët e këtij krimi kundër shtetit".
Zgjedhjet parlamentare në Hungari do të mbahen fundjavën e ardhshme më 12 prill.
Orbán më parë u bëri thirrje qytetarëve hungarezë që jetojnë në Serbi të ushtrojnë të drejtën e tyre dhe të marrin pjesë në zgjedhje, dhe Partia Progresive Serbe dhe Unioni i Hungarezëve të Vojvodinës u bënë thirrje votuesve të votojnë për partinë Fidesz të Orbán, thekson mediumi serb Danas.rs.
Ndërkohë, disa media kanë raportuar së fundmi se Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme SVR i Rusisë po shqyrtonte plane për të rritur perspektivat e kryeministrit hungarez në zgjedhjet e ardhshme, pasi sondazhet tregojnë se fitorja këtë herë do të jetë e vështirë.
Madje, thuhet se oficerët e inteligjencës ruse, si një mënyrë për të rritur vlerësimin e Orbanit, shqyrtuan “mundësinë e organizimit të një atentati ndaj tij”. /Telegrafi/