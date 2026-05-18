One UI 8.5 për serinë Galaxy S24 tani është i disponueshëm globalisht
Samsung filloi të shpërndante përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 bazuar në Android 16 për serinë Galaxy S24 vetëm javën e kaluar, por ishte i disponueshëm vetëm për përdoruesit amerikanë dhe koreano-jugorë.
Sot, kompania po e bën atë të disponueshëm për tregun global, transmeton Telegrafi.
Nëse ende nuk keni marrë një njoftim, shkoni dhe kontrolloni për përditësimin e softuerit manualisht duke shkuar te Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Shkarkoni dhe instaloni.
Dhe nëse kjo nuk funksionon, mund t'ju duhet të prisni një ose dy ditë para se të mbërrijë.
Softueri One UI 8.5 sjell një numër të vogël veçorish dhe ndryshimesh të reja, pavarësisht asaj që sugjeron ndryshimi i versionit në rritje.
Ju merrni veçori të reja të IA-së nën Galaxy AI, si mjete më të fuqishme për redaktimin e imazheve, Bixby më të zgjuar, integrim më të thellë me Perplexity AI, veçori të reja të kamerës si skanimi i dokumenteve, shikimi paraprak i videove të regjistrit në kohë reale dhe regjistrimi i dyfishtë i videos duke përdorur selfie-n dhe njërën nga kamerat e pasme njëkohësisht. /Telegrafi/